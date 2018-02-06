Закон про заборону "бандерівської ідеології" може спровокувати антиукраїнські заяви в Польщі - В'ятрович

Голова Українського інституту національної пам'яті також зазначив, що прийняття такого закону є ознакою наступу на свободу слова.

Прийняття в Польщі закону про інститут національної пам'яті, що передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків", може спровокувати антиукраїнські заяви і хуліганські дії.

Про це заявив глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає "Эспрессо.TV".

"Ми стали свідками певних громадських ініціатив, протесту проти прийняття цього закону, але вони не є такими могутніми, щоб впливати на порядок денний у Польщі. На жаль, більшість польського суспільства, схоже, схвалює такого роду закон. Для частини польського суспільства такого роду закони можуть бути певною легітимізацією антиукраїнських заяв або хуліганських дій", - сказав В'ятрович.

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Голова Українського інституту національної пам'яті також зазначив, що прийняття такого закону є ознакою наступу на свободу слова.

"Ми є свідками того, як в Польщі поступово утверджується політичний диктат над історією, вже є всі підстави говорити про поступове скорочення свободи слова в Польщі", - сказав В'ятрович.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда заявив про рішення підписати закон про інститут національної пам'яті.

26 січня польські Сейм і Сенат прийняли закон про інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництві поляків нацистам у роки Другої світової війни.