Південна Корея сплатить рахунки КНДР за участь у зимовій Олімпіаді-2018

КНДР покриє витрати на сотні північнокорейських виконавців, вболівальників та членів демонстраційної команди тхеквондо.

Південна Корея у середу схвалила план використання державного фонду для підтримки участі Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані.

Як повідомляє Yonhap, на олімпійські рахунки Пхеньяну буде виділено 2,64 мільйони доларів США з державного бюджету.

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Фонд покриє витрати на сотні північнокорейських виконавців, вболівальників та членів демонстраційної команди тхеквондо.

"Він (фонд – ред.) спрямований на надання фінансової підтримки візиту південнокорейської делегації в Південну Корею та проведення проектів культурної співпраці (між Північчю та Півднем)", - сказано в повідомленні Міністерства об’єднання.

Питання щодо фінансування участі КНДР Параолімпійських іграх у березні буде визначено на окремому засіданні ради.