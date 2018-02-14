Південна Корея сплатить рахунки КНДР за участь у зимовій Олімпіаді-2018
Південна Корея у середу схвалила план використання державного фонду для підтримки участі Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані.
Як повідомляє Yonhap, на олімпійські рахунки Пхеньяну буде виділено 2,64 мільйони доларів США з державного бюджету.
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Фонд покриє витрати на сотні північнокорейських виконавців, вболівальників та членів демонстраційної команди тхеквондо.
"Він (фонд – ред.) спрямований на надання фінансової підтримки візиту південнокорейської делегації в Південну Корею та проведення проектів культурної співпраці (між Північчю та Півднем)", - сказано в повідомленні Міністерства об’єднання.
Питання щодо фінансування участі КНДР Параолімпійських іграх у березні буде визначено на окремому засіданні ради.