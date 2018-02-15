Клімкін відреагував на відмову угорської громади від консультацій щодо закону про освіту

Глава МЗС сподівається, що угорська сторона не буде дотримуватися російських підходів щодо ставлення до української мови в освітньому процесі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував відмову представників угорської громади Закарпаття брати участь у консультаціях щодо мовної статті закону про освіту.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"Якісь "метаморфози" - угорці то вимагають консультацій, то самі ж від них відмовляються. Читаючи Висновок Венеціанської Комісії, угорці, мабуть, плутають угорську мову з російською - начебто мови різні, сподіваюся й підходи будуть відмінні", - повідомив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 14 лютого міністр освіти і науки Лілія Гриневич на засіданні уряду повідомила, що угорська громада відмовилася від консультацій щодо мовного питання, які були заплановані на середу. За її словами, вже було проведено дві зустрічі з угорською громадою, і вчорашня зустріч мала стати ключовою, але "лідери угорської громади нам повідомили, що вони не приїдуть на ці консультації через подання депутатів «Опозиційного блоку» до Конституційного суду". "Тобто ми бачимо затягування процесу, ми бачимо маніпулятивну неправдиву інформацію. А Україна, насправді, працює", - заявила Гриневич.

11 грудня Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) офіційно опублікувала рішення щодо мовних положень (ст. 7) закону України "Про освіту".

Венеціанська комісія, серед іншого, рекомендувала забезпечити достатній рівень навчання офіційними мовами ЄС представників відповідних меншин; продовжувати забезпечувати достатню питому вагу освіти мовами меншин на початковому і середньому рівнях на додаток до навчання державною мовою; підвищити якість викладання української мови як державної; звільнити приватні школи від нових мовних вимог тощо.

Закон «Про освіту», яким в Україні мовою освітнього процесу в навчальних закладах визначається державна мова та вводиться 12-річна середня освіта, набув чинності 28 вересня.

14 лютого Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо продовження строку перехідного періоду для запровадження статті 7 закону "Про освіту" для національних меншин.