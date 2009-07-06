Яценюк: навіщо Януковичу усувати інших кандидатів?

Блок Юлії Тимошенко та Партія регіонів намагаються усунути будь-яких інших кандидатів з президентських перегонів, вважає народний депутат України, лідер Фронту змін Арсеній ЯЦЕНЮК.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер” у неділю.

Він зазначив, що спочатку була спроба “конституційної хунти”, тобто через внесення змін до Конституції провести вибори президента у Верховній Раді.

А.ЯЦЕНЮК додав, що нині робиться спроба “зімітувати загальнонаціональні всенародні вибори”.

За його словами, прийняті в першому читанні зміни до закону про вибори президента України, це - спроба “масштабної фальсифікації” виборів через контроль парламентських фракцій за виборчими комісіями.

А.ЯЦЕНЮК стверджує, що“вперше в історії України парламент повністю втручається у виборчий процес”.

“І ті кандидати в президенти, які не мають фракцій у парламенті, вони будуть позбавлені можливості захистити результати виборів”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він додав, що робиться спроба проконтролювати результати голосування через виборчі комісії, які повністю підконтрольні основним фракціям.

Відповідаючи на запитання, хто є ініціатором таких змін до законодавства, А.ЯЦЕНЮК відповів: “Скоріш за все, це базові ініціативи, які йдуть від БЮТ, але які також знаходять підтримку в окремої частини Партії регіонів”.

“Суть перемовин тільки одна – усунути будь-яких інших кандидатів”, - зауважив лідер Фронту змін.

За його словами, в цій ситуації “для ЯНУКОВИЧА зиску мало, але напевно є якісь сили всередині Партії регіонів, які в цьому зацікавлені”.

Він вважає, що під час президентської кампанії повинні бути міжнародні спостерігачі, а також “українці повинні захистити своє право вибору”.