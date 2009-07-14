Регіонали заблокували ВР та збирають підписи під якимись документами
15:46, 14 липня 2009Політика
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Двері до президії заставлені кріслами
Народні депутати з фракції Партії регіонів заблокували трибуну та урядову ложу парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, у даний час в президії немає жодного народного депутата, але двері, які ведуть до президії, заставлені кріслами.
У сесійній залі перебуває близько 50 народних депутатів, в основному із фракції Партії регіонів, які спілкуються між собою, а “регіонали” ставлять підписи під якимись документами.
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