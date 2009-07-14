Регіонали заблокували ВР та збирають підписи під якимись документами

Народні депутати з фракції Партії регіонів заблокували трибуну та урядову ложу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час в президії немає жодного народного депутата, але двері, які ведуть до президії, заставлені кріслами.

У сесійній залі перебуває близько 50 народних депутатів, в основному із фракції Партії регіонів, які спілкуються між собою, а “регіонали” ставлять підписи під якимись документами.