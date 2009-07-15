Регіонал сказав неправду про місце перебування Лозінського?

Повідомлення одного з народних депутатів про перебування колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО у Придністров’ї грунтувалося виключно на його власних припущеннях, зроблених на підставі інформації, розміщеної у мережі Інтернет.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Службою безпеки України проведено перевірку низки повідомлень громадян щодо місцезнаходження розшукуваного, в тому числі і тих, що були оприлюднені у засобах масової інформації.

Зокрема 14 липня у ЗМІ було опубліковано заяву одного з народних депутатів про наявну у нього інформацію щодо місця переховування В.ЛОЗІНСЬКОГО.

Під час перевірки викладених у заяві фактів, в тому числі під час бесіди з цим народним депутатом, встановлено, що він особисто не володіє конкретними даними щодо місця перебування В.ЛОЗІНСЬКОГО, а зазначене повідомлення грунтувалося виключно на його власних припущеннях.

У зв’язку з цим Служба безпеки України звертається до громадськості, а також представників депутатського корпусу з проханням надавати всіляку допомогу у проведенні розшуку В.ЛОЗІНСЬКОГО, повідомляти достовірну та правдиву інформацію, яка сприятиме встановленню його місця перебування.

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Як повідомлялось у ЗМІ, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК`ЯНОВ стверджував, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебуває у Придністров`ї.