Томенко назвав дві можливі дати позачергової сесії ВР

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО прогнозує, що позачергова сесія парламенту може відбутися 24 або 28 липня.

Про це він повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН.

За словами заступника голови ВР, програмою мінімум є ухвалення парламентом найближчим часом законопроекту, що стосується банківської сфери і забезпечуватиме повернення вкладів населенню у тих банків, які взяті “під державну опіку”.

Крім того, додав М.ТОМЕНКО, парламент має остаточно визначитися з правилами проведення президентської кампанії.

Водночас, додав він, при забезпеченні компромісу важливо також проголосувати за скасування депутатської недоторканності і низку законопроектів соціально-економічного характеру. “Але проведення позачергової сесії парламенту можливе лише тоді, коли активно будуть відпрацьовані між представниками всіх фракцій дискусійні норми законопроектів. Сесію треба збирати за умов компромісної домовленості щодо позитивного голосування. Сподіваюся, що такий компроміс буде знайдено до кінця місяця і тоді можна прогнозувати, що позачергова сесія може відбутися 24 або 28 липня”, - сказав М.ТОМЕНКО.