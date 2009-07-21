Гарантії безпеки України залишаються на папері?

В українсько-американських відносинах може йти мова лише про розвиток всебічного співробітництва.

Про це заявив перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Володимир Огризко в ефірі 5 каналу, коментуючи візит в Україну віце-президента США Джозефа Байдена.

"Це справді один з найвпливовіших політиків у теперішній адміністрації США, якому повністю довіряє президент США, і який тут для того, щоб розставити всі крапки над "і", які з`явилися у деяких ЗМІ після візиту Барака Обами до Москви", - сказав він.

"Дехто з оточення російського прем’єра почав говорити про те, що, начебто, президент США погодився на те, що Росія буде мати якісь особливі інтереси на пострадянському просторі", - нагадав Огризко.

Також він зазначив, що "Україна й США повинні звірити годинники, і подумати спільно, яким чином знайти відповідь на ті виклики безпекового плану, з якими стикаються всі, і, у тому числі, Україна".

"Після того, як у грудні місяці припинить дію угода по скороченню наступальних озброєнь, Україна залишиться наодинці зі своїми безпековими проблемами", - зазначив Огризко.

"Хоча свого часу ми віддали ядерну зброю, нам, начебто, надали будапештські гарантії, але, насправді, вони залишаються більше на папері", - вважає він.

Українська правда