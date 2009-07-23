Томенко придумав, як відбити бажання балотуватися в Президенти

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає за необхідне збільшити суму застави для реєстрації кандидатів у президенти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він заявив сьогодні, перебуваючи з робочою поїздкою у Рівному.

М.ТОМЕНКО нагадав, що раніше пропонував, аби ця сума становила 10 млн. грн. При цьому він висловив готовність до компромісу у плані перегляду заявленої суми застави.

«Але сума повинна бути такою, щоб політично божевільним та неадекватним людям не було можливості бути причетними до президентської кампанії», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер вважає, що у разі збільшення застави бодай у кілька разів стає зрозуміло, що норма про реалізацію представників у комісіях кандидатів у президенти є реалістичною і коректною.

«Бодай 10 кандидатів будуть здатні забезпечити склад виборчих комісій, а якщо застава не буде збільшена, то ті 30-40 претендентів, які обов’язково зареєструються у такому випадку, не зможуть цього зробити, що спричинить проблеми у проведенні виборчої кампанії», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Довідка УНІАН. Згідно з чинною редакцією Закону “Про вибори Президента України” процедура реєстрації кандидатів у президенти передбачає заставу в розмірі 500 тис. грн. та збір 500 тис. підписів. Згідно зі змінами до цього закону, які ухвалені у першому читанні, передбачається лише застава в 0,5 млн. грн.