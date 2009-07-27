Кличко наполягає, щоб прокурор розібрався з Черновецьким

Депутат Київради, лідер однойменного блоку Віталій КЛИЧКО звернувся з депутатським зверненням до прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО із проханням скласти протокол про адміністративне порушення стосовно голови столичної міськдержадміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, це пов’язано з тим, що в мерії не було у визначені законодавством терміни розглянуто протест прокуратури на затверджений Перелік платних послуг, що надаються комунальними підприємствами житлово-комунального господарства міста та районів.

«ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ так і не спромігся розглянути протест прокуратури щодо свого розпорядження про перелік із 77 платних послуг, які надаються комунальними підприємствами. Без жодної поважної причини він проігнорував вимогу чинного законодавства, яке зобов’язує це зробити. Тому я наполягаю на передбаченій законом відповідальності для цієї посадової особи», - заявив В.КЛИЧКО.

У прес-службі блоку нагадують, що 28 квітня цього року В.КЛИЧКО звернувся до прокуратури м. Києва та Міністерства з питань житлово-комунального господарства, у яких просив надати роз’яснення щодо відповідності розпорядження № 74 «Про затвердження Переліку платних послуг, що надаються комунальними підприємствами житлово-комунального господарства міста та районів у місті Києві» нормам чинного законодавства України та вжити відповідних заходів.

Як інформують в Блоці Кличка, прокуратура підтвердила, що вищезазначене розпорядження прийняте з порушенням вимог чинного законодавства та внесла протест про його скасування. Міністерство з питань житлово-комунального господарства також повідомило, що розпорядження голови КМДА не відповідає актам вищої юридичної сили та прийняте з перевищенням наданих йому повноважень.

“З часу внесення протесту минув місяць, але інформації про розгляд ЧЕРНОВЕЦЬКИМ протесту прокуратури досі немає. І це є підставою для складення протоколу про адміністративне порушення”, - вважають у Блоці Кличка.