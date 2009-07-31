Патріарх Кирил сподівається, що Крим стане місцем масового паломництва

Патріарх московський і всієї Русі КИРИЛ висловлює надію, що Крим стане місцем масового паломництва.

Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам у Сімферополі після освячення хрестів для куполів відновлюваного кафедрального Олександро-Невського собору.

«Перші кроки православної віри по нашій землі почалися тут, у Криму. Я думаю, що одне тільки це перетворює Крим на духовний центр для всього нашого народу», - сказав Предстоятель Російської Православної Церкви.

На думку КИРИЛА, Крим має бути не лише місцем «пляжного відпочинку», але й місцем паломництва. «Важливо, щоб зрозуміли, що це (Крим – УНІАН) не лише місце пляжного відпочинку, не лише місце приємного проведення часу, але це й місце паломництва», - зазначив Патріарх.

Глава РПЦ висловив надію, що після зміцнення й відродження віри у народу збільшиться кількість паломників до Криму, «до витоків нашого православ`я».

Після освячення хрестів віруючі почали кричати: «КИРИЛ – наш Патріарх». А під час інтерв`ю журналістам люди скандували: «Росія! Росія».