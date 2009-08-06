Зурабов уже активно готується до роботи в Україні

У Посольстві Російської Федерації в Україні найближчим часом очікують на приїзд нового посла Росії Михайла ЗУРАБОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив Тимчасовий повірений у справах РФ в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ.

«Думаю, вже найближчими днями, може і годинами, будуть якісь рішення про подальші наші кроки, зокрема, щодо приїзду і початку роботи нового посла», - сказав він.

В.ЛОСКУТОВ також нагадав, що згідно із процедурою посол і керівництво МЗС мають визначити, коли саме посол має виїхати до України. В.ЛОСКУТОВ також повідомив, що після приїзду М.ЗУРАБОВ має вручити вірчі грамоти Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

«Терміни узгоджуються в робочому порядку», - сказав В.ЛОСКУТОВ, зазначивши, що зараз Президент України у відпустці.

Він також сказав, що М.ЗУРАБОВ активно готується до роботи в Україні.

«Михайло Юрійович ретельно та інтенсивно готується до роботи тут, зустрічався і зустрічається з керівниками російських міністерств і відомств, які займаються російсько-українськими відносинами у різних сферах», - сказав він.

«Я впевнений, що він готовий працювати, тим більше, з сьогоднішнього дня дано згоду, і він може вже і в Москві робити кроки щодо офіційних зустрічей з українськими представниками, зокрема Посольства», - сказав В.ЛОСКУТОВ.

Як повідомлялося, призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні було схвалено профільними комітетами Державної думи і Ради Федерації РФ наприкінці червня. Вже 26 червня Росія направила до України офіційний запит про отримання агремана для М.ЗУРАБОВА.

М.ЗУРАБОВ з 1998 по 1999 рік був радником Президента РФ, в 1999-2004 роках - головою правління Пенсійного фонду, а 9 березня 2004 року був призначений міністром охорони здоров`я і соцрозвитку. М.ЗУРАБОВ був відправлений у відставку з поста міністра 24 вересня 2007 року. Знову призначений радником Президента РФ 13 травня 2008 року.