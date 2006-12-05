Гриценко: чим швидше, тим краще

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО залишається прихильником повноправного членства України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Києві.

«Я глибоко переконаний в тому, що Україна, як вона визначила стратегічною метою вступ до НАТО, вона так само стратегічно і прискорено повинна рухатись у цьому напряму. Чим швидше це відбудеться, тим буде краще для України», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, він підкреслив, що співпраця з Альянсом сьогодні проходить максимально ефективно, відповідно до цільового плану Україна-НАТО, програми двостороннього співробітництва. А.ГРИЦЕНКО зазначив, що всі плани, передбачені цими документами, виконуються, і жодних змін немає.

А.ГРИЦЕНКО також відзначив, що на наступний рік планується ще більш широка співпраця по різних напрямах. «Є законодавча база, є взаємовигідний інтерес. При співпраці з НАТО Українська держава, українська армія серйозно виграють – і в плані технічного оснащення наших Збройних сил, і підготовки наших кадрів», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що сьогодні сотні українських офіцерів навчаються в різних країнах-членах НАТО, досягається взаємосумісність під час спільних дій у миротворчих місіях.