Тимошенко уникла коментарів щодо заяви Медведєва
15:18, 12 серпня 2009Політика
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Обіцяли брифінг, але...
Прем`єр Юлія Тимошенко уникла коментарів щодо антиукраїнської заяви президента Росії Дмитра Медведєва.
У перерві засідання уряду журналісти підішли до Тимошенко, яка розмовляла з представником однієї з будівельних компаній.
Після того, як Тимошенко закінчила розмову, репортери запитали в Тимошенко про її реакцію на заяву Медвєдєва.
"Вибачте, я зараз маю іти на продовження засідання уряду", - сказала Тимошенко, але продовжила спілкуватися з іншим бізнесменом.
"Я обов’язково дам вам брифінг, де відповім на запитання", - запевнила Тимошенко журналістів.
Однак після цього прес-секретар прем’єра Марина Сорока повідомила, що в середу брифінгу Тимошенко не буде.
Журналістів попросили залишити приміщення.
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