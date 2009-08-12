Тимошенко уникла коментарів щодо заяви Медведєва

Прем`єр Юлія Тимошенко уникла коментарів щодо антиукраїнської заяви президента Росії Дмитра Медведєва.

У перерві засідання уряду журналісти підішли до Тимошенко, яка розмовляла з представником однієї з будівельних компаній.

Після того, як Тимошенко закінчила розмову, репортери запитали в Тимошенко про її реакцію на заяву Медвєдєва.

"Вибачте, я зараз маю іти на продовження засідання уряду", - сказала Тимошенко, але продовжила спілкуватися з іншим бізнесменом.

"Я обов’язково дам вам брифінг, де відповім на запитання", - запевнила Тимошенко журналістів.

Однак після цього прес-секретар прем’єра Марина Сорока повідомила, що в середу брифінгу Тимошенко не буде.

Журналістів попросили залишити приміщення.

Українська правда