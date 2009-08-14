У Тимошенко знову виникли «сімейні обставини»?

Прем’єр Юлія Тимошенко на поточному тижні продовжила відпочинок у Криму.

За інформацією "Української правди", у понеділок ввечері Тимошенко відбула до Криму, звідки повернулася в середу зранку, щоб узяти участь у засіданні уряду.

У четвер Тимошенко також була відсутня в Києві у зв’язку з відпочинком.

Тимошенко намагається не афішувати інформацію про свій відпочинок, оскільки це суперечить розпочатій рекламній кампанії прем’єра "Вони блокують – вона працює", зазначає УП.

Так, на початку минулого тижня Тимошенко також відпочивала, але після появи цієї інформації прес-служба уряду повідомила, що прем’єр взяла "два дні за власний рахунок у зв’язку з сімейними обставинами".

Тимошенко відмовилася сказати журналістам, які "сімейні обставини" змусили її взяти вихідні.