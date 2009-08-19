Тимошенко потішила Кабмін гарною новиною «ззовні»

Обсяг іноземних інвестицій в економіку України у другому кварталі 2009 року збільшився у два рази та складає понад 1,5 млрд. доларів. Про це прем’єр Юлія Тимошенко заявила сьогодні, відкриваючи засідання уряду, повідомляє управління у зв`язках зі ЗМІ секретаріату КМУ.

«Такий активний притік іноземних інвестицій в Україну у другому кварталі свідчить про пожвавлення економіки, про те, що економіка крок за кроком виходить з кризи», - наголосила Юлія Тимошенко.

Прем’єр-міністр також впевнена, що таким чином Україна належить до переліку країн, які є цікавими для іноземних інвесторів.