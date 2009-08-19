Харків пришле на Хортицю п'ятдесят «справжніх українців»

Представники Харківщини, Сумщини та Луганщини підтримують акцію “День Незалежності на острові Хортиця”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна Самооборона», Харківське обласне відділення «Народної Самооборони» підтримало ініціативу ужгородських самооборонців відсвяткувати День народження нашої Батьківщини на острові Хортиця в Запорізькій області, де народжувалась козацька звитяга.

Як заявив глава харківських самооборонців Костянтин ІСАЄВ, «24 серпня Незалежна Україна буде святкувати своє повноліття, нашій Батьківщини виповнюється 18 років. Це дуже значна подія, котра повинна об`єднати усіх співвітчизників, особливо у цю скрутну годину».

«Ми хоча і спілкуємося різними мовами та молимося у різних храмах, проте розуміємо одне одного. Ми - патріоти, і це - головне!», - вважає активіст «Народної Самооборони».

Як повідомив К.ІСАЄВ, святкування Дня Незалежності на острові Хортиця – це перший крок для масштабного єднання української молоді. Адже саме це єднання української молоді дає нашим батькам та матерям, нашим дідам віру, що кращі часи вже не за горами.

Активісти Харківського осередку «Народної Самооборони» планують вирушити на зустріч зі своїми колегами на острів Хортиця вже 22 серпня. Як сказав К.ІСАЄВ, “від Харкова на острів вирушить близько п`ятдесяти справжніх українців, завзятих самооборонців».

Активісти Сумської обласної організації «Народної Самооборони», які долучаються до Всеукраїнської акції «День Незалежності на Хортиці», по дорозі до Запоріжжя вшанують пам`ять двічі Героя Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака.

Як повідомив під час прес-конференції у Сумах керівник сумських самооборонців Іван БОРШОШ, сумчани вирушать на Хортицю 22 серпня і в той же день зупиняться у райцентрі Котельва Полтавської області, звідки родом легендарний партизанський генерал, який у роки Великої Вітчизняної війни разом із тисячами своїх воїнів здійснив героїчний рейд від Путивля, що на Сумщині, до Карпат.

«Прізвище Ковпака – серед імен 100 великих українців. Його знають в нашій державі як людину-легенду. На жаль, про героїчні сторінки в історії України останнім часом згадують тільки з нагоди якогось ювілею, або в День Перемоги чи партизанської слави. Вирушаючи до колиски Української державності – на Хортицю – ми хочемо своїм прикладом сказати жителям всіх регіонів країни: «Шануймо наших Героїв повсякчас!». І тоді не буде в переддень свят загальнообласних толок, під час яких громада «під наглядом» органів влади прибирає сміття біля пам’ятників чи на місці поховань загиблих. Тоді порядок на цих святих місцях буде завжди», – сказав І.БОРШОШ.

Крім того, він розповів, що цю ініціативу вже підтримано в інших регіонах України. Тож у Котельві до сумчан, які проведуть мітинг поблизу пам’ятника Ковпаку, приєднаються самооборонці із Києва, а також Чернігівської та Харківської областей. А наступного дня молодь чотирьох областей вирушить єдиною колоною на Хортицю, щоб разом із ровесниками та однодумцями з усіх регіонів нашої держави відзначити День Незалежності України.

Голова Луганського осередку «Народної самооборони» Аліна ТОЛСТОВАТЕНКО зазначає, що «Хортиця - це козацька вольниця, місце, де, власне, і почалася історія незалежності нашої держави. Із часів Київської Русі на острові приймалися важливі для України рішення». За її словами, «зараз знову настав час для важливих рішень. Молодь збереться на Хортиці, щоб кинути виклик київським політикам, які сьогодні займаються руйнуванням України, ділять її на схід і захід”. “Неважливо, де ти живеш - у Луганську або у Львові, у Києві або Криму, неважливо, у якому храмі ти молишся, важливо те, що всі ми українці. Наша молодь хоче жити в незалежній, розвиненій і цілісній державі. Слово «українець» повинне звучати гордо!”, - впевнена голова луганської «самооборони».

Луганська делегація «Народної самооборони» відправиться до Запоріжжя 21 серпня. На Луганщині маршрут делегації пройде через Станицю-Луганську й Кіровськ. «Самооборонці» не тільки будуть знайомитися з історією й традиціями краю, але й самі будуть приємно дивувати своїх земляків. «Козацькі розваги» і святковий концерт — це далеко не всі сюрпризи, які підготувала «НС».

Вранці 23 серпня на Кам`яних Могилах луганчани зустрінуться з молоддю Донеччини, Криму та Запоріжжя й разом відправляться на Хортицю. Протягом двох днів молоді люди будуть спілкуватися, ділитися своїм баченням сьогодення й виробляти загальну позицію й перспективи майбутнього країни. У гості на Хортицю також заглянуть зірки української естради.

За інформацією “Народної Самооборони”, акція «День Незалежності на Хортиці» носить всеукраїнський характер, кожна область підтримала цю ініціативу. Стартувала акція в Ужгороді, з центральної площі міста на Хортицю виїхало біля півсотні велосипедистів, приблизно стільки ж учасників 21 серпня виїдуть із Луганська.