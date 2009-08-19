Експерт вважає, що образ "сильної руки" не підходить Президентові Ющенку

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що команда Президента України Віктора ЮЩЕНКА намагається позиціонувати його як правителя «сильної руки», і саме тому він публічно координує роботу Генеральної прокуратури і СБУ, а його прес-служба коментує поточну діяльність цих відомств.

Про це говориться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо вчорашніх заяв В.ЮЩЕНКА про пріоритети роботи Генпрокуратури.

За словами експерта, "відхід В.ЮЩЕНКА в нішу представника «сильної руки» виглядає дивним", тому що використання такого образу, а також необхідного для цього адмінресурсу для В.ЮЩЕНКА "завжди було проблемним".

«В цьому випадку варто пригадати горезвісний слоган 2004 року «Бандитам – в`язниці!», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, додавши, що умовою ефективного використання як адмінресурсу силового апарату є і ментальна відповідність кандидата образу.

Тому, переконаний експерт, демонстративно публічна координація роботи силових органів з боку Президента не тільки не додає йому електоральних очків, але й суперечить "невладному" образу В.ЮЩЕНКА.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, "експлуатувати" стосовно нинішнього глави держави образ представника «сильної руки» після не доведених до кінця розслідувань низки резонансних справ, зокрема й власного отруєння, не доводиться. «Політтехнологи, що працюють з В.ЮЩЕНКОМ, свідомо чи ні перетворюють його на якогось непослідовного героя сучасної української політики», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня Президент В.ЮЩЕНКО під час зустрічі з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ висловив нарікання на адресу прокуратури щодо низької ефективності перевірок відповідності законодавству актів Кабінету міністрів.