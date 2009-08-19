Ющенко просить Тимошенко не думати про президентські вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, незважаючи на президентські вибори, проводити продуману економічну політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав на прес-конференції у Великих Сорочинцях Полтавської області.

«Я звертаюсь до прем’єр-міністра щодо проведення більш обмеженої, продуманої, раціональної бюджетної політики», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він закликав Ю.ТИМОШЕНКО відмовитись від популізму, який, за його словами, в умовах економічної кризи ховає надії країни на майбутнє.

«Необхідно провести країну через цей непростий час – в умовах обмежених фінансових можливостей – гідно і достойно, а не думати про президентські вибори», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що саме непродумана бюджетна політика уряду, нереалістичний бюджет, серед іншого, сприяє і знеціненню національної валюти.