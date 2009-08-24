Ющенко і Тимошенко моляться за Україну

Сьогодні, у День святкування 18-ї річниці Незалежності України, Президент Віктор ЮЩЕНКО разом з родиною бере участь у Молитві за Україну та український народ, що відбувається у Софійському соборі Києва.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, молебень спільно проводять представники різних релігійних конфесій.

Помолитися за Україну у Святу Софію також прийшли прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО, представники столичної влади, політичні та громадські діячі.

Традиція починати святкування Дня Незалежності зі спільної Молитви за Україну та український народ започаткована В.ЮЩЕНКОМ, йдеться у повідомленні.

О 10.00 Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил - буде присутній на параді військ на Майдані Незалежності та о 10.20 виступить там із промовою.