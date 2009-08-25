Тимошенко мріє піти на політичні переговори з ТигрЮлею (фото)

Прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у Скадовську подарували бенгальську тигрицю-альбіноса „ТигрЮля”, якого вона передасть Ялтинському зоопарку, де нещодавно загинуло декілька звірів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, цей подарунок їй зробили організатори та учасники ХI Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські Ігри», що пройшов за підтримки прем’єр-міністра України.

Отримавши цей подарунок, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що „2010 рік – це Рік Білого тигра, тому цей подарунок – це талісман на наступний рік, і я вже мрію взяти його кудись на політичні переговори, особливо, коли він трішечки підросте. Переконана, що Рік Білого тигра буде успішним для України та для кожного з нас”.

Фото з сайту КМУ