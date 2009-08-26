Україна вислала російського дипломата "об’єктивно і толерантно"
Коментує голова Служби безпеки
Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що під час ескалації українсько-російського дипломатичного скандалу, внаслідок чого з території України було вислано радника-посланника Посольства РФ Володимира ЛИСЕНКА, українська сторона діяла об’єктивно і толерантно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО журналістам.
Він зауважив, що СБУ не уповноважена робити зовнішньополітичні коментарі. «Все, що українська сторона хотіла сказати, МЗС України сказало і довело відповідну інформацію», - зазначив голова СБУ.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО також навів статистику, що лише упродовж семи місяців поточного року СБУ заявила 11 демаршів іноземним розвідникам, які працювали у посольствах на території України.
Як повідомлялося, наприкінці липня Київ оголосив про висилку з України радника Посольства РФ В.ЛИСЕНКА і генконсула РФ в Одесі Олександра ГРАЧОВА, заявивши, що вони займалися "недипломатичною діяльністю". У відповідь Москва запропонувала Києву достроково завершити місію генконсула України в Санкт-Петербурзі та одного з радників Посольства України у Москві.
Пізніше МЗС України припинив рішення про висилку О.ГРАЧОВА до "дзеркальної відповіді" Росії щодо генерального консула України в Санкт-Петербурзі Наталії ПРОКОПОВИЧ.