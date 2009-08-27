Янукович: Росія використовує слабкість України... - і це нормально

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що необхідно докорінно змінювати відносини між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, для цього «є воля українського народу, і я її буду виконувати».

Він наголосив на необхідності продовжувати відносини з Росією, які базуються на історичних традиціях.

Відповідаючи на запитання щодо можливості продовження базування Чорноморського флоту РФ в Україні після 2017 року, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що сьогодні це питання залишається відкритим. Він наголосив, що сьогодні ведуться переговори експертами щодо вирішення, зокрема, і даного питання.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, на сьогодні немає потреби говорити про конкретні домовленості у цьому питанні. Водночас він не виключив, що деякі положення договору між Україною та Росією «будуть змінені».

Говорячи про відносини між Україною та Росією в газовому питанні, лідер Партії регіонів зауважив, що «Росія використовує слабкість України, знайшла вразливі місця і відстоює свої інтереси».

За його словами, це є нормальною ситуацією, а проблема України в тому, що її «команда не має єдиної точки зору». «Сьогодні Україна не просто слабкий партнер, а партнер, з яким можна говорити як завгодно», - додав він.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, газове питання Україна може вирішувати в пакеті з іншими питаннями, в яких зацікавлені обидві країни.