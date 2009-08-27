Дівчинка застрягла у батареї опалення - викликали МНС

У Херсоні в селищі Північне бійці МНС врятували трирічну дівчинку, яка застрягла у батареї опалення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Херсонській області, 26 серпня дівчинка, граючи, засунула ніжку між секціями батареї. Мати дитини самостійно звільнити дочку не змогла і викликала рятувальників.

Дівчинка не постраждала, батарея потребує ремонту, йдеться у повідомленні.