Дівчинка застрягла у батареї опалення - викликали МНС
16:29, 27 серпня 2009Політика
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Батарея потребує ремонту...
У Херсоні в селищі Північне бійці МНС врятували трирічну дівчинку, яка застрягла у батареї опалення
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Херсонській області, 26 серпня дівчинка, граючи, засунула ніжку між секціями батареї. Мати дитини самостійно звільнити дочку не змогла і викликала рятувальників.
Дівчинка не постраждала, батарея потребує ремонту, йдеться у повідомленні.
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