Яценюк: Україна дна кризи поки що не досягнула

Народний депутат, лідер громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що для виходу з кризи в Україні потрібно розвивати вітчизняне виробництво і внутрішній ринок споживання, і вважає, що економічна ситуація в Україні почне покращуватися у 2011 році.

Про це він заявив в ефірі регіональної радіостанції Павлограда Дніпропетровської області, повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «ми потрапили в кризу тільки з однієї простої причини – у нас немає внутрішнього ринку».

«Ми брали іноземні кредити, віддавали ці кредити українським банкам, потім українські банки брали ці ж гроші й видавали українцям як кредити. Ми з вами брали ці кредити як фізичні особи, після чого віддавали ці гроші за кордон, купуючи імпортні товари», - додав він. За його словами, таким чином, Україна останні п`ять років фінансувала іноземну економіку.

А.ЯЦЕНЮК наголошує на необхідності розвитку внутрішнього ринку споживання вітчизняних товарів, що є найважливішою умовою для економічного зростання в Україні. За його словами, такий підхід дає змогу Китаю мати сьогодні високі показники розвитку економіки.

Лідер “Фронту змін” зазначає, що невідомо коли завершиться криза, бо хоч є перші ознаки послаблення її, але “Україна дна кризи поки що не досягнула».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що економічна ситуація в Україні почне покращуватися у 2011 році.

«Я вважаю, що 2010 рік має стати роком стабілізації, а 2011-й – роком планомірного зростання», - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, це відбуватиметься завдяки новій індустріалізації: шляхом розвитку інфраструктури, будівництва заводів, доріг, шляхом розвитку енергетичного сектора, промисловості й сільського господарства, а також завдяки розвитку ринку споживання всередині країни.

“Ось це два шляхи виходу з ситуації для того, щоб Україна дійсно почала відновлювати економічне зростання», – підкреслив лідер “Фронту змін”.