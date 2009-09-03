Чи зникне радіо «Мелодія» з ефіру

Радіо “Мелодія” продовжить своє мовлення і не зникне з ефіру після набуття чинності рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про позбавлення ліцензії радіокомпанії “Онікс”, що володіє цим брендом.

Про це УНІАН заявив начальник юридичного відділу АТ «Онікс» Олександр КРИЖНИЙ.

«З погляду законодавства, термін дії ліцензії автоматично продовжено, незалежно від того, які рішення ухвалює Нацрада», - зазначив О.КРИЖНИЙ.

Він розповів, що Генеральна прокуратура двічі зверталася до Нацради з телерадіомовлення з розпорядженнями щодо ліцензії «Онікса». У першому, в липні, вказувалося на два порушення: ліцензія радіокомпанії продовжена з порушенням чинного законодавства, і, водночас, радіокомпанія не сплатила ліцензійного збору. Проте, зазначив О.КРИЖНИЙ, якщо прокуратура вважає, що продовження ліцензії – незаконне, то як це пов`язується з другим пунктом і за що потрібно платити ліцензійний збір. У зв`язку з цим Нацрада не приймала рішень щодо «Оніксу», а звернулася за роз`ясненням до ГПУ.

У другому розпорядженні, зазначив О.КРИЖНИЙ, прокуратура «залишила лише несплату ліцензійного збору, умовчавши про незаконність продовження ліцензії». Тобто, продовження ліцензії було законним.

«Радіо не зникне, тому що у нас є поняття верховенства права, коли закон має вищу юридичну силу, ніж рішення Нацради», - наголосив О.КРИЖНИЙ, відповідаючи на питання, чи припинить радіо «Мелодія» мовлення через десять днів, коли набуде чинності рішення Нацради з телерадіомовлення.

Щодо подальших дій, за словами юриста, вони будуть визначені на початку наступного тижня після вироблення стратегії й тактики поведінки компанії в цій ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Нацрада з питань телерадіомовлення анулювала ліцензію радіокомпанії “Онікс”, що володіє “Радіо “Мелодія”. Таким чином було виконано розпорядження Генпрокуратури України, яка вимагала позбавити “Онікс” ліцензії через несплату ліцензійного збору.