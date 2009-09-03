Ющенко зустрінеться з головами сільрад за день до Тимошенко

4 вересня о 13.30 у Секретаріаті Президента України відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головами сільських та селищних рад.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, основним приводом зустрічі стали звернення лідерів місцевих громад до глави держави з проханням обговорити актуальні проблеми розвитку сіл та селищ, бюджетної політики на місцях, зайнятості сільського населення, а також обговорення проекту Конституції Президента України.

Представники засобів масової інформації запрошуються до участі у зустріч. Також після завершення наради планується брифінг учасників зустрічі.

Національна телекомпанія України транслюватиме у своєму ефірі запис зустрічі В.ЮЩЕНКА з головами сільських та селищних рад.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на позачерговому засіданні Кабінету міністрів заявила, що проведе 5 вересня всеукраїнську нараду з головами сільських і селищних рад. «Це одне із стратегічних питань в Україні, тому що 18 років ніхто не звертав увагу на те, в яких нормативних, організаційних і фінансових умовах живуть місцеві громади – села, селища і міста», - вважає Ю.Тимошенко.

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО сьогодні повідомив, що на зустрічі у суботу повинні бути присутні голови 12 тисяч сільських і селищних рад.