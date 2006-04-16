Хто в Європі їсть шоколад

Англійці більше за інших жителів країн - учасниць Євросоюзу споживають шоколаду.

Такі дані були одержані в ході дослідження, проведеного компанією Datamonitor, що спеціалізується на вивченні різних сегментів ринку ЄС, повідомляє РІА «Новости».

Як встановили експерти, в 2005 році середньостатистичний житель Великої Британії спожив 10 кілограмів шоколаду, витративши на цей продукт 104 євро (78 фунтів стерлінгів).

Друге і третє місця в "рейтингу" ласунів посіли бельгійці і німці, на кожного з яких у минулому році припадало, в середньому, 8,7 і 8,1 кілограма шоколаду, відповідно.

У Datamonitor прогнозують, що до 2010 року в країнах ЄС споживання шоколадних виробів із підвищеним відсотком вмісту какао зросте на 48%, що експерти пов`язують з більш дбайливим ставленням європейців до свого здоров`я.