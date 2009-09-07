Російський експерт: газовий контракт загрожує подальшими конфліктами

Існуючий газовий контракт між Україною і Росією не знімає небезпеки майбутніх конфліктів у газовій сфері і тому його необхідно вдосконалити.

Так колишній заступник міністра енергетики Росії, директор Інституту енергетичної політики Володимир МІЛОВ прокоментував в ефірі «Эхо Москвы» розпорядження Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА не перераховувати Україні передоплату за транзит російського газу.

Зокрема, на думку В.МІЛОВА, в нинішньому контракті є кілька «мін сповільненої дії». По-перше, рівень транзитного тарифу, «який Україна обіцяла підвищити з 1 січня і обіцяла Юлія ТИМОШЕНКО, на яку, як я розумію, деякі наші лідери роблять ставку під час президентських виборів».

По-друге, за словами експерта, в контракті чітко не визначені обсяги газу, за які необхідно сплачувати. «Українці хочуть купувати менше газу, «Газпром» наполягає на тому, що це мають бути обумовлені 52 млрд. кубометрів і не менше», - сказав він.

По-третє, питання передоплати за транзит газу, який виник якраз зараз.

За словами В.МІЛОВА, сам контракт «погано написаний і там є маса неясностей – як юридичних, так і просто речей, які випливають зі статей договору, і тому сторони і трактують їх в своїх інтересах».

Він пояснив, що це пов`язано з поспіхом, в якому готувався контракт, – «на коліні, щоб у пожежному порядку закрити кризу». «Можна було б витратити минулі місяці для того, аби знайти більш тверде юридичне підгрунтя, щоб було спокійно працювати наступного року. Але не виходить», - вважає В.МІЛОВ.

Експерт припустив, що така ситуація вже найближчим часом може призвести до чергового конфлікту. «Всі ці речі не дуже добре відрегульовані в російсько-українському договорі. І ми знову виходимо на те, що якщо з обох сторін була б воля домовлятися і шукати компромісні рішення, то, напевно, це можна було б зробити. Але якщо обидві сторони роблять заяви, що готові відстоювати свої інтереси і знову, на жаль, йти на конфлікт, боюся, це не убереже нас взимку, а може і навіть раніше, від конфліктів», - заявив В.МІЛОВ.

На думку експерта, газові «розборки» з Україною – це складна суміш комерційних і політичних інтересів. «Звичайно, в Росії є політичні інтереси: наша влада хоче більш вигідних результатів президентських виборів в Україні. Але є і комерційний інтерес – у «Газпрому» дуже сильно впав прибуток, і ми можемо побачити збитки в цій кампанії за результатами 2009 року. Звичайно, вони хочуть менше віддавати, але більше одержувати грошей з України», - переконаний він.

В.МІЛОВ вважає, що сьогоднішня заява Д.МЕДВЕДЄВА є частиною інформаційної кампанії, і закликав серйозно, критично підходити до деяких дій російської сторони. «Йде в`язка інформаційна війна з Україною. Тому я б не сприймав за чисту монету багато жестів, зокрема й нашого керівництва. Пам`ятайте, знамените чорнорубашечне звернення Д.МЕДВЕДЄВА, яке він надіслав українському Президенту? А зараз з`ясовується, що у результаті ми посла, швидше за все, відправимо до України. Отже все це махання крилами незрозуміло до чого було. Я б не сприймав все за чисту монету, але, швидше за все, підгрунтя для конфлікту з Україною у нас, на жаль, залишається», - вважає він.