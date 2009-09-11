Ющенко проведе сьогодні засідання РНБО

Сьогодні о 12.30 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, до порядку денного засідання РНБО внесено такі питання: «Про концепцію створення системи Громадського телебачення і радіомовлення та хід впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні» і «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції».