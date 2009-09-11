Як українці ставляться до блокування Ради (опитування)

Українці засуджують блокування парламенту і пропонують позбавити депутатів зарплати. Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування «Відношення українців до блокування роботи Верховної Ради», проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень «Проект країни».

За результатами соціологічного дослідження, 86,8% українців знають, що парламент зараз не працює, тому що його діяльність блокується. Невідомий цей факт лише 11,7% опитаних, а 1,5% не могли відповісти на дане запитання.

Більшості українців - 70,1% - відомо, що діяльність парламенту блокує саме Партія регіонів. Незначна кількість опитаних вважають, що роботі Верховної Ради України заважають такі політичні сили як Блок Литвина (2,1%), Блок Юлії Тимошенко (2,5%), Блок “Наша Україна” (1,8%) та Комуністична партія України (0,6%). Важко відповісти на це запитання було 25,2% опитаних.

Громадяни України негативно ставляться до блокування роботи ВР за існуючої економічної ситуації в країні. Про це заявили 73,4% опитаних. З них 9,0% заявили, що скоріше негативно ставляться до цього факту, а 64,4% - точно негативно. Лише 12,3% респондентів позитивно оцінюють вимушену бездіяльність парламенту. З них дали відповідь “скоріше позитивно” 5,1% опитаних, а 7,2% - “точно позитивно”. Не визначилися з відповіддю 14,3% респондентів.

60,9% респондентів заявили про те, що їм відомі причини блокування парламенту. Натомість 26,7% не знають, з якої причини чиняться перешкоди роботі ВР. Не мають відповіді на це запитання 12,4% респондентів.

На думку українців, непрацююча Верховна Рада сьогодні, перш за все, вигідна опозиції. Так вважають 38,8% опитаних. Значна кількість респондентів вважають, що у бездіяльності парламенту зацікавлені політики - 27,4%, а також Президент України - 25,2%. Серед інших відповідей на це запитання згадувалися олігархи (23,6%), уряд (21,3%), інші країни (9,2%). Лише 1,5% вважають, що блокування діяльності парламенту вигідне простим людям. Відчули труднощі з відповіддю на це запитання 23,2% опитаних.

Громадяни України вважають, що депутатів непрацюючого парламенту треба позбавити зарплати. Про це заявили 37% респондентів. Більш радикальної точки зору – що парламент повинен саморозпуститися – дотримуються 23,2% опитаних. Також значна кількість українців - 12,8% - вважають, що Президент або прем’єр-міністр мають силоміць змусити депутатів повернутися до роботи. При цьому, 7,1% опитаних вважають, що саме прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО в цій ситуації має взяти всю владу у свої руки, а за введення прямого президентського правління висловлюються 4,2% українців.

Також певна кількість респондентів вважають, що ті депутати, які хочуть працювати, повинні збиратися поза межами парламенту та приймати закони (10,0%), або усіх депутатів треба відправити у безоплатну відпустку (8,9%). Не визначилися з тим, що треба робити в даній ситуації, 25,0% громадян України.

Інститут Горшеніна провів всеукраїнське телефонне опитування “Відношення українців до блокування роботи Верховної Ради” з 7 по 9 вересня 2009 року в усіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно випадковій вибірці, було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать і область. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.