Яценюк знає, чому Медведєв дозволив собі такий лист до Ющенка

Народний депутат, лідер громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що “Київ може і зобов’язаний запропонувати Москві новий порядок денний українсько-російських відносин”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, про це він сказав в програмі «Шустер Live».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в Росії та України є дуже багато схожих проблем і спільних інтересів, і потрібні нові підходи у двосторонніх відносинах. «Берлінський мур упав. СРСР більше немає. І будь-які розмови про імперські амбіції закінчаться з одної простої причини: у Росії немає проекту «Росія», так само як в України немає проекту «Україна», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, в України та Росії майже однакові проблеми: напіврадянська інфраструктура, зруйнована медицина, деморалізована освіта. Він наголосив, що “розмови про імперські амбіції - ніщо інше, як нагнітання пристрастей». При цьому депутат додав, що “Київ має запропонувати Москві новий порядок денний у відносинах, щоб зняти ці пристрасті”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що Україна має стати сильною державою. За його словами, важко уявити, щоб Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ надіслав послання, подібне до останнього звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Президенту США чи канцлеру Німеччини. «Саме наша внутрішня слабкість дала підстави так із нами розмовляти. І ми зобов’язані з цим боротися», – заявив А.ЯЦЕНЮК.

Лідер ”Фронту змін” вважає, що “треба сформувати «український проект», і в рамках цього проекту позиціонувати себе, зокрема, й у відносинах із Росією”. За його словами, «у нас є дуже багато спільних інтересів і треба почати з енергетики, продовольства, транспортної політики, політики у сфері торгівлі озброєннями”. “Це предметні речі. Це ті речі, які сьогодні повинні цікавити і Україну, і Росію», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «ми зобов’язані перехопити у Росії ініціативу”. “Як тільки ми станемо більш ініціативними – а для цього є всі підстави – у спільній політиці, спільних проектах, навіть у спільній конкуренції, – тоді це політичне сміття відійде”, - додав він. За його словами, необхідно показати, що “країна не може залежати тільки від волі Президентів”. “Президенти змінюються, а люди, мільйони людей – залишаються. І стосунки між мільйонами людей повинні бути дійсно добросусідськими, повинні бути братськими і дійсно мати реальний економічний ефект», - додав лідер “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що Україна приречена бути регіональним лідером. За його словами, “Україна повинна отримати всі важелі реального регіонального лідера і взяти на себе можливість формування нового простору – Східноєвропейського, де Київ приймає на себе функції центру управління проектами».