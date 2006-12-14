Ющенку від призначення Шуфрича стало сумно
16:58, 14 грудня 2006Політика
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Президент зізнався журналістам
Президенту України Віктору ЮЩЕНКО сумно від призначення Нестора ШУФРИЧА міністром з питань надзвичайних ситуацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час онлайн-прес-конференції.
“Мені сумно від такого призначення, скажу відверто”, - наголосив Президент.
Водночас він поклав персональну відповідальність за це на прем’єра та антикризову коаліцію. “Це питання їхньої компетенції”, - сказав В.ЮЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Верховна Рада 249-ма голосами призначила Н.ШУФРИЧА міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
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