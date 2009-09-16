Янукович: звідки вони взяли цей курс – 7,5 грн. за долар?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає проект державного бюджету на 2010 рік, підготовлений Кабінетом міністрів, «нереальним, передвиборчим, популістським», а також спрямованим на обман українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам під час робочої поїздки в Кіровоград.

За словами політика, лише попереднє ознайомлення із урядовим проектом держбюджету на 2010 рік викликає чимало критичних зауважень і запитань.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ вважає нереальним закладений в документі дефіцит бюджету. За оцінками лідера Партії регіонів, він буде більшим, ніж це планує уряд, і становитиме понад 10%.

Також нереальною В.ЯНУКОВИЧ вважає передбачену в бюджеті інфляцію на рівні 9,7%. «Ми вважаємо, що вона становитиме у 2010 році не менше 12%», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і наголосив, що саме через це у бюджеті має бути передбачено збільшення соціальних видатків.

«А звідки вони взяли цей курс – 7,5 грн. за долар?», - також критично зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

«На наш погляд, цей бюджет зроблений таким чином, щоб за рахунок його реклами вчергове показати, які вони є правильні і серйозно думають про розвиток держави», - зазначив політик.

«Це є чистої води популізм, це є передвиборчий бюджет, спрямований на обман виборців», - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.