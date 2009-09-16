Герман: Тимошенко поводиться так, ніби вона не при владі, а в опозиції
ПР не заважатиме приймати бюджет?
Народний депутат України Борис КОЛЕСНІКОВ сумнівається, що фракція Партії регіонів підтримає закон про державний бюджет України на 2010 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.
Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що Партія регіонів «не перешкоджатиме ухваленню бюджету». При цьому він додав, що «підтримати бюджет навряд чи можливо».
На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, не можна аргументувати необхідність затвердження держбюджету тим, що в разі його неприйняття профінансувати майбутні президентські вибори буде неможливо. Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що вибори повинні відбутися в будь-якому випадку, і якщо буде спроба їх зірвати, то це негативно сприйме світова громадськість.
У свою чергу, народний депутат Ганна ГЕРМАН сказала, що поведінка прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО викликає здивування, особливо її обіцянка про те, що в 2010 році вона вирішуватиме якісь питання. «Юлія Володимирівна поводиться так, немов вона не при владі, а в опозиції», - сказала депутат.
«Вона все обіцяє зробити в 2010 році, а чому б їй не зробити те, що вона обіцяє, вже сьогодні, маючи всі важелі влади в своїх руках», - сказала Г.ГЕРМАН.