Герман: Тимошенко поводиться так, ніби вона не при владі, а в опозиції

Народний депутат України Борис КОЛЕСНІКОВ сумнівається, що фракція Партії регіонів підтримає закон про державний бюджет України на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що Партія регіонів «не перешкоджатиме ухваленню бюджету». При цьому він додав, що «підтримати бюджет навряд чи можливо».

На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, не можна аргументувати необхідність затвердження держбюджету тим, що в разі його неприйняття профінансувати майбутні президентські вибори буде неможливо. Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що вибори повинні відбутися в будь-якому випадку, і якщо буде спроба їх зірвати, то це негативно сприйме світова громадськість.

У свою чергу, народний депутат Ганна ГЕРМАН сказала, що поведінка прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО викликає здивування, особливо її обіцянка про те, що в 2010 році вона вирішуватиме якісь питання. «Юлія Володимирівна поводиться так, немов вона не при владі, а в опозиції», - сказала депутат.

«Вона все обіцяє зробити в 2010 році, а чому б їй не зробити те, що вона обіцяє, вже сьогодні, маючи всі важелі влади в своїх руках», - сказала Г.ГЕРМАН.