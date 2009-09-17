Азаров розповість про лицемірство Тимошенко та порожні обіцянки

00:02, 17 вересня 2009
Політика
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17 вересня, о 14.00 в прес-центрі Партії регіонів в "Зоряному" відбудеться брифінг народного депутата України, міністра фінансів в опозиційному уряді Миколи АЗАРОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, тема брифінгу: «Проект бюджету від ТИМОШЕНКО: лицемірство і порожні обіцянки».

Акредитація Наталія: 594-6319; 8050-358-2533.

Координація: Віталій: 8067-232-3068.

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