Азаров розповість про лицемірство Тимошенко та порожні обіцянки
00:02, 17 вересня 2009Політика
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17 вересня, о 14.00 в прес-центрі Партії регіонів в "Зоряному" відбудеться брифінг народного депутата України, міністра фінансів в опозиційному уряді Миколи АЗАРОВА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, тема брифінгу: «Проект бюджету від ТИМОШЕНКО: лицемірство і порожні обіцянки».
Акредитація Наталія: 594-6319; 8050-358-2533.
Координація: Віталій: 8067-232-3068.
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