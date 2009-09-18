Кириленко підозрює, що Тимошенко пообіцяла ОПЗ Путіну ще в січні

Народний депутат, лідер Громадського руху „За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО не виключає, що інвестором Одеського припортового заводу (ОПЗ) міг стати представник монопольного постачальника російського газу в Україну.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Громадського руху «За Україну», на прес-конференції в Тернополі заявив лідер депутатської групи В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

„Ми переконані, що приватизація ОПЗ може призвести до повної залежності української хімічної галузі від того інвестора, який хотів здобути право володіти і управляти цим об’єктом”, - зазначив В.КИРИЛЕНКО. Він додав: „є велика підозра, що таким інвестором міг стати представник монопольного постачальника російського газу в Україну”. „І це ще більше ускладнить становище українських хіміків, які й так залежні від російського газу”, - зазначив лідер Руху „За Україну!”, додавши, що „це все призведе до того, що експорто орієнтована хімічна галузь зазнає значних втрат і разом з нею цих втрат зазнає і державний бюджет України”.

При цьому він зазначив, що з радістю констатує той факт, що Президент дослухався до позиції депутатської групи „За Україну!” і призупинив дію урядового рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

„Своїм рішенням Президент упередив спеціальну заяву депутатської групи „За Україну!”, яка мала бути виголошена, і яка ішла на розвиток нашої попередньої публічної позиції про неможливість приватизації стратегічного і важливого для національної безпеки об’єкта на піку економічної кризи і в інтересах іноземних інвесторів”, - сказав він.

„Мене не полишає враження, що вся ця приватизація є черговою поступкою Кремлю на виконання кабальних газових угод підписаних у січні цього року”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 17 вересня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом №747/2009 призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

Коментуючи це рішення, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ВАТ «Одеський припортовий завод» відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на Указ Президента.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, Окружний адміністративний суд м. Києва заборонив вживати будь-які заходи з приватизації ВАТ “Одеський припортовий завод”. Таке рішення суд ухвалив за позовом екс-голови Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про зупинку приватизації цього підприємства.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ФДМУ 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення. Станом на 11 вересня, до АМК звернулися 13 компаній з проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для ухвалення остаточного рішення про участь в конкурсі з його приватизації.