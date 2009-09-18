Тимошенко каже, що обов'язково зустрінеться з Путіним

Засідання комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії обов`язково відбудеться, його дата буде визначена з урахуванням зручного для обох сторін часу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в ході робочої поїздки до Дніпропетровської області, коментуючи інформацію ЗМІ про перенесення візиту російського прем`єра Володимира ПУТІНА в Україну.

«Те, що воно (засідання – УНІАН) відбудеться, – це абсолютно точно. Ми зараз визначаємо найбільш зручну для двох урядів дату», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона зазначила, що засідання обов`язково пройде під головуванням прем`єр-міністрів двох країн.

Як повідомляли ЗМІ, прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН переніс свій візит в Україну, анонсований на жовтень.

Заяви про те, що В.ПУТІН відвідає Україну в жовтні, прозвучали 1 вересня в ході спільної прес-конференції прем`єрів двох країн за підсумками їхньої зустрічі в Гданську (Польща).

Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН пообіцяли, що проведуть у Харкові засідання комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії. Планувалося, що на засіданні економічного комітету розглядатимуться питання співпраці не лише в енергетичній сфері й літакобудуванні, але й питання в машинобудуванні та суднобудуванні.