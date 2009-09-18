Файненшл Таймс побачила, як Ющенко переконує МВФ не давати гроші Україні

Президент України звинуватив Міжнародний валютний фонд у занадто поблажливому ставленні до уряду прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, його суперниці на президентських виборах наступного року. Про це пише впливове британське видання "Financial Times".

Кореспондент газети вважає, що коментарі українського Президента загрожують втягнути МВФ та інших іноземних позичальників України у внутрішню хаотичну політичну ситуацію.

Видання зауважує, що Президент неодноразово звинувачував уряд Тимошенко у популістській політиці, посилаючись на те, що той не підняв ціни на природний газ для побутових споживачів до ринкового рівня, та нереальний бюджет на цей та наступний рік. „Ні Світовий Банк, ні МВФ так і не зробили ту роботу, що була передбачена,...і не змогли змусити уряд провести реформи,” – цитує газета докори Ющенка.

"Financial Times" наголошує, що Президент зробив свій коментар саме у той час, коли МВФ роздумує над наданням Україні цієї осені четвертого траншу стенд-бай позики у розмірі $16,4 мільярди, затвердженої минулої осені. Приблизно $11 мільярдів, які вже отримав Київ з цього пакету, допомогли підтримати нестабільний банківський сектор країни та зберегти курс валюти відносно стабільним. Минулої осені, коли розгорілась глобальна фінансова криза, українська гривня втратила 40 відсотків своєї вартості і досі залишається в напруженому стані.

"МВФ прагне залишатись подалі від отруйної української політики, але четвертий транш вважається життєво необхідним для України, щоб втриматись на плаву найближчим часом. В першій половині 2009 року внутрішній валовий продукт в країні впав на 18 відсотків.

МВФ дуже стримано ставиться до політичного безладу в Києві, вони відмовились підтвердити або заперечити широко розповсюджені звинувачення політиків та репортажі-розслідування в новинах, які припускають, що частина цього пакету допомоги була використана неналежним чином", - пише видання.

Газета також наводить думку голови представництва банку „Renaissance Capital” в Україні Пітера Ванхеккє: „З наближенням виборів зрозуміло, що по всіх основних питаннях „галас” політиків лише збільшиться. Однак, я очікую, що позиція МВФ залишатиметься послідовною, і що фонд не відмовиться від своїх умов, одночасно проявляючи раціональну порцію гнучкості, особливо зараз, коли в українській економіці з’являються ознаки відновлення.”