Янукович обіцяє відновити машинобудівні держпрограми

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє відновити виконання державних програм з розвитку машинобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Полтаві під час відвідин ВАТ "Тепловозоремонтний завод".

"Такі підприємства, як ваше, не можуть працювати, якщо не працюватиме економіка. Але в заводу є майбутнє, і в цьому немає ніяких сумнівів. Завод здатний випускати конкурентоспроможну продукцію. Коли ми прийдемо до влади, то відновимо державні програми розвитку машинобудування. Потрібна чесна позиція держави по відношенню до машинобудівних заводів, і до цього заводу зокрема", - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Нагадаємо, "Тепловозоремонтний завод" у Полтаві нині має великі проблеми із завантаженням виробничих потужностей і мільйонні борги по зарплаті.