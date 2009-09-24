Регіонали взяли в облогу трибуну і президію ВР
10:09, 24 вересня 2009Політика
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Претензії - до влади і Москаля
Фракція Партії регіонів блокує трибуну парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, в даний час біля трибуни стоїть 6 народних депутатів із фракції ПР, а народний депутат Владислав ЛУК’ЯНОВ сидить на місці першого заступника голови Верховної Ради Олександра ЛАВРИНОВИЧА.
Ще 10 “регіоналів” блокують урядову ложу.
Двері до президії ВР заставлені стільцями.
Також у сесійній залі порозвішувані плакати: «Примусимо владу підвищити пенсії і зарплати!», «Генерал Москаль, закон один для всіх?».
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