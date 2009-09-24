Янукович погиркався з Литвиним на Погоджувальній раді

Представники фракцій знову не дійшли згоди у питанні розблокування роботи Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Погоджувальної ради, яке тривало півтори години, так і не принесло жодних результатів. Учасники засідання обговорювали 4 пропозиції.

Перша полягала в тому, щоб за законопроекти стосовно підвищення соціальних стандартів голосувати згідно з раніше прийнятим рішенням – підняттям рук.

Друга пропозиція – відкласти розгляд цих проектів рішень і розглядати питання щодо бюджетного процесу 2010 року.

Третя пропозиція – скасувати рішення про голосування підняттям рук і повернутися до голосування за допомогою електронної системи «Рада».

Четверта пропозиція – затвердити постановою регламент парламенту, відмінивши таким чином всі постанови щодо голосування неелектронним способом, але зазначити при цьому, що жодна з фракцій не вдаватиметься до блокування.

Представники фракції Партії регіонів продовжували наполягати на своїх вимогах і заявили, що розблокують роботу ВР тільки за умови голосування за законопроекти щодо підвищення соцстандартів за допомогою системи “Рада”.

«Ми готові працювати, але давайте виправимо ту помилку, яка була зроблена», - сказав лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу, голова ВР Володимир ЛИТВИН заявив, що готовий до розгляду всіх пропозицій. В той же час він в чергове наголосив, що парламент не може бути заручником вимог однієї фракції і треба знайти компроміс.

«Ви великі і можете блокувати, а що тоді робити дрібним», - сказав В.ЛИТВИН, звертаючись до фракції Партії регіонів.

У свою чергу, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО вкотре висловив позицію своєї політичної сили про те, що БЮТ не голосуватиме за ухвалення законів про підвищення соцстандартів, оскільки вони є популістськими. При цьому він додав, що в принципі БЮТ готовий голосувати за ці закони в пакеті разом з призначенням міністром фінансів представника фракції Партії регіонів Миколи АЗАРОВА, який візьме на себе виконання цих популістських зобов’язань.

М.АЗАРОВ відповів, що погоджується на цю пропозицію І.КИРИЛЕНКА, за умови, якщо прем’єр-міністром буде В.ЯНУКОВИЧ.

Разом із тим, підсумовуючи цей діалог, віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО сказав: «Ну ось і досягли компромісу, залишилось ще Президента призначити».

Під час засідання Погоджувальної ради також відбулася суперечка між В.ЛИТВИНИМ та В.ЯНУКОВИЧЕМ. Зокрема, лідер ПР вкотре почав викладати своє бачення ситуації і, звертаючись до В.ЛИТВИНА, сказав: «Якщо ви не розумієте, то запишіть і прочитайте».

У відповідь голова ВР наголосив, що у нього з пам’яттю все нормально.

Після цього В.ЛИТВИН запропонував зробити перерву в засіданні Погоджувальної ради і поновити його о 12.00.

На цю пропозицію В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що представникам фракцій немає сенсу більше збиратися.