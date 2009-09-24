Литвин збирається не допустити погрому у Верховній Раді

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що не допустить «погрому у Верховній Раді України».

Про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо можливості роботи в парламенті, не зважаючи на блокування трибуни фракцією Партії регіонів.

За його словами, сьогодні «депутати знаходяться у збудженому стані». Він підкреслив, що «я буду робити все для того, щоб не піддатися на провокації».

Він зазначив, що не можна допустити ситуації, щоб «від погроз переходили до практичних дій». «Я такої розкоші нікому не дозволю, щоб провокувати бійку у парламенті, щоб влаштувати погром у парламенті», - підкреслив В.ЛИТВИН. При цьому він додав: «цього не буде».

Голова Верховної Ради України зазначив, що на сьогодні є близько 240 голосів народних депутатів України для ухвалення в першому читанні законопроекту щодо підвищення соціальних стандартів. За його словами, йдеться про можливість підтримки такого законопроекту фракціями КПУ, Блоку Литвина, понад 20-ма народними депутатами України з фракції НУ-НС та фракцією Партії регіонів, в якій налічується понад 170 народних депутатів. В.ЛИТВИН підкреслив, що голосування не відбувається через те, що у самій фракції ПР не можуть домовитися щодо необхідності ухвалення такого рішення. «Проблема не у Верховній Раді, а проблема в тому, що не можуть знайти спільне рішення у фракції Партії регіонів», - наголосив В.ЛИТВИН. Він підкреслив, що сьогодні в парламенті реалізується сценарій, при якому «працююча Верховна Рада України не потрібна».