Ляшко каже, що його хочуть викинути з БЮТу

У БЮТ обговорюється можливість виключення Олега Ляшка з лав фракції.Про це сказав сам Ляшко на брифінгу у четвер.

"Сьогодні обговорювалося на фракції це питання, і дехто пропонував ухвалити рішення про моє виключення з фракції", - сказав він.

"Звичайно, мені буде дуже шкода, якщо таке рішення буде прийнято. Але, тим не менше, я залишаю за собою право висловлювати ті думки, які вважаю за необхідне висловлювати", - додав Ляшко.

Він вчергове пояснив, що між ним і керівництвом БЮТ виникли розбіжності під час обговорення проекту Держбюджету-2010, однак запевнив, що якщо він критикує дії однопартійців, то це не означає, що він виступає проти БЮТ.

Крім того, Ляшко вчергове наголосив, що він не має намірів виходити з БЮТ.

Як відомо, раніше ЗМІ писали про те, що між Ляшком і прем’єром Юлією Тимошенко стався конфлікт навколо бюджету.

Українська правда