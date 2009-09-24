Партія Ющенка нагадала НУ-НСу, за якого кандидата підписався блок

Єдиним демократичним кандидатом на посаду Президента України для партії «Наша Україна» був і залишається Віктор ЮЩЕНКО.

Про це йдеться в заяві Президії Політичної ради партії «Наша Україна» щодо єдиного кандидата на посаду Президента України, переданій УНІАН.

У документі, зокрема, партія «Наша Україна» заявляє, що “Виборчий блок політичних партій «Наша Україна – Народна Самооборона» створювався з метою “спільної участі у виборчому процесі на підтримку політичного курсу Президента України Віктора ЮЩЕНКА” та “забезпечення реалізації програми Президента України”. Це є предметом Угоди про створення Блоку, яку скріпили своїми підписали лідери дев’яти політичних партій 2 серпня 2007 року.

Партія “Наша Україна” закликає колег з політичної партії «Вперед, Україно!», Народного руху України, Української народної партії, Української республіканської партії «Собор», Партії Християнсько-Демократичний Союз, Європейської партії України, Громадянської партії «Пора» та Партії захисників Вітчизни “бути відповідальними перед людьми, які довірили їм свій голос та виконувати взяті на себе зобов’язання”.

Також автори заяви нагадують своїм колегам по Блоку, що іншого документу щодо політичної позиції Блоку з 2007 року ніхто не підписував.

“Це означає, що для «Нашої України», для всіх нас, єдиним демократичним кандидатом на посаду глави держави був і залишається Віктор ЮЩЕНКО. Його політичний курс і його політична програма є нашими спільними зобов’язання перед українським суспільством”, - наголошує партія «Наша Україна».

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Політична Рада блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» закликала всі демократичні сили України “виступити на президентських виборах 2010 року єдиною командою та з єдиним кандидатом”. “Критерієм для визначення такого кандидата має бути єдиний і об’єктивний фактор - найвищий рівень підтримки в суспільстві на початок виборчої кампанії”, - зазначалося у зверненні.

Згідно з результатами дослідження «Омнібус» (Omnibus), проведеного компанією TNS в Україні у вересні 2009 р., президентські рейтинги основних конкурентів такі: Віктор ЯНУКОВИЧ - 21,4%, Юлія ТИМОШЕНКО – 14,2%, В.ЮЩЕНКО – 2,8%.