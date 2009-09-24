Партія регіонів заявляє про наступ на свободу слова

Народний депутат, голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Ганна ГЕРМАН розцінює рішення суду щодо критики уряду як повернення в Україну цензури.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, про це Г.ГЕРМАН заявила, коментуючи рішення Печерського районного суду Києва від 22 вересня про заборону поширення будь-якої недобросовісної реклами щодо діяльності прем’єр-міністра, голови партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО.

“Як голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації заявляю, що намагання через рішення підконтрольних владі судів заборонити критику уряду – це безпрецедентний наступ на свободу слова і повернення цензури в Україну”, - сказала Г.ГЕРМАН.

За словами народного депутата, рішення одного з київських судів з цього питання – яскравий приклад застосування адміністративного ресурсу і наступ на свободу слова.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд м. Києва ухвалою від 22 вересня заборонив поширення будь-якої недобросовісної реклами щодо діяльності прем’єр-міністра, голови партії “Батьківщина” Ю.ТИМОШЕНКО.

Суд ухвалив відповідне рішення за позовом політичної партії “ВО “Батьківщина” до громадянина Петра ПІДЛУБНОГО. Як повідомило джерело в БЮТ, відео-ролик під назвою “Краще б вона відпочивала, ніж працює” був розісланий на всі центральні телеканали від імені П.ПІДЛУБНОГО.

У позові “Батьківщини” йшлося про заборону відповідачу та будь-яким іншим фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо та телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку недобросовісну рекламу відносно діяльності Ю.ТИМОШЕНКО.