ВО «Батьківщина»: закон накладає певні обмеження на політ фантазії

Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» закликає своїх опонентів вести пропагандистську діяльність виключно в межах правового поля.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві щодо судового рішення про заборону поширення недобросовісної реклами стосовно прем’єр-міністра, голови ВО «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

“Батьківщина” звернулася до суду, зважаючи на численні випадки недобросовісної реклами щодо глави уряду, лідера партії та з метою забезпечення дотримання таких принципів реклами, як: законність, точність і достовірність, котрі передбачені ст. 7 закону України «Про рекламу».

У партії вважають, що відповідні відеоролики, носії зовнішньої реклами і т.д. містять інформацію, котра вводить в оману громадян України - споживачів реклами та може завдати шкоди суспільству та державі внаслідок своєї неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення та замовчування.

Така реклама, відповідно до чинного законодавства, вважається недобросовісною, а її замовлення та розповсюдження прямо забороняється чинним законодавством України (ст. 10 закону України «Про рекламу»), наголошується в заяві.

Окрім цього, у зазначених рекламних матеріалах імітуються та копіюються тексти, зображення, музичні та звукові ефекти, що застосовуються в рекламних матеріалах політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», а це також заборонено ст. 8 закону України «Про рекламу».

Зважаючи на вищенаведене, ВО «Батьківщина» і була змушена скористатися своїм правом звернутися до суду за захистом своїх прав.

«Ми схвально ставимося до політичної конкуренції, але закликаємо конкурувати добросовісно і вести пропагандистську діяльність виключно в межах правового поля, дотримуючись вимог чинного законодавства України.

У нас достатньо матеріалів та креативних кадрів, аби зі свого боку продукувати контрагітаційні рекламні відео- та аудіоматеріали, але закон є закон, і він накладає певні обмеження на політ фантазії рекламістів», сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Печерський районний суд міста Києва заборонив поширення будь-якої недобросовісної реклами щодо діяльності прем’єр-міністра, голови партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО.

Суд ухвалив відповідне рішення за позовом політичної партії “Батьківщина” до громадянина Петра ПІДЛУБНОГО. Як повідомило УНІАН джерело в БЮТ, відеоролик під назвою “Краще б вона відпочивала, ніж працює” був розісланий на всі центральні телеканали від імені П.ПІДЛУБНОГО.

Разом з позовом суду надана заява про забезпечення позову, в якій порушено питання про заборону відповідачу та будь-яким іншим фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо та телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку недобросовісну рекламу відносно діяльності Ю.ТИМОШЕНКО.