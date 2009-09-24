Кремль не підтримає ні Тимошенко, ні Януковича?

Російське керівництво не робитиме ставку на жодного кандидата у Президенти України, у тому числі й фаворитів, і не підтримуватиме ні чинного прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, ні лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції на тему: “Українські вибори. Російський фактор” висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор НЕБОЖЕНКО.

За його словами, на В.ЯНУКОВИЧА “не ставлять тому, що не довіряють”, і переговорний процес з ним, за інформацією експерта, взагалі не відбувається.

“Він (В.ЯНУКОВИЧ - УНІАН) погоджується на будь-які умови, що турбує дуже підозрілого В.ПУТІНА (Володимир ПУТІН – прем’єр-міністр Росії). Він боїться, що як тільки В.ЯНУКОВИЧ стане Президентом, обдурить його раніше, ніж Москва це усвідомить. Геополітично це виглядатиме так: Президент В.ЯНУКОВИЧ збиратиметься до Москви, а опиниться у Вашингтоні", - зазначив експерт.

Він вважає, що так само може вчинити й Ю.ТИМОШЕНКО. "Вона прагматик, і вони чудово розуміють, що розраховувати на неї не можна”, - додав В.НЕБОЖЕНКО.

Саме тому, припускає політолог, російське керівництво діятиме “цивілізовано, по-європейськи” і робитиме ставку на того, хто переможе.

"Москва працюватиме з новим Президентом набагато швидше, ніж ця людина прийме інавгурацію, що створить йому дуже важкі умови”, - зазначив В.НЕБОЖЕНКО, додавши, що, в першу чергу, це стосуватиметься питань поставок і транспортування російського газу.