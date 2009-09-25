В. о. міністра оборони України думає, що війна з Росією - це сюрреалізм

Виконувач обов’язків міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО вважає, що загрози війни з Росією немає. Про це він заявив Бюро журналістських розслідувань «Свідомо».

«Росіяни свою показову агресивність і войовничість, перш за все, адресують для внутрішнього користування. Ми маємо відчувати військову загрозу від росіян? Насправді це не так. Як військова людина я переконаний, що про реальність військової загрози не варто говорити», - заявив В.ІВАЩЕНКО.

Він висловив переконаність, що Україна не може бути полем бою з Росією.

«Це не можна навіть гіпотетично розглядати. Це якийсь сюрреалізм», - сказав в. о. міністра.

Нагадаємо, минулого тижня екс-секретар Ради національної безпеки та оборони України Володимир Горбулін Надрукував в «Дзеркалі тижня» статтю, де висловив думку, що російське керівництво вже обрало курс на конфлікт з Україною.