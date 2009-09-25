Тимошенко обіцяє показати «високий клас», але після виборів Президента

Проведення чесної та прозорої приватизації Одеського припортового заводу буде позитивним сигналом для всього світу. Про це Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко повідомила під час сесії Шостої Ялтинської щорічної зустрічі «Бачення майбутнього України: дискусія з Прем’єр-міністром України».

«Я була переконана, в тому, що цей сигнал покаже, що в Україні дійсно все перфектно у цьому напрямку», - цитує прем’єра управління у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ. Однак, заявила голова уряду, Президент видав указ про заборону приватизації підприємства. «Тіньові компанії, які звикли отримувати все безкоштовно, на основі указу президента пішли у суди, і сьогодні замість того, щоб займатися підтримкою бюджету у парламенті, я займаюся безкінечними зустрічами з інвесторами і виступаю, як психотерапевт державного масштабу», - наголосила Тимошенко.

Юлія Тимошенко висловила переконання, що приватизація Одеського припортового заводу відбудеться у встановлені терміни та у відповідності до світових стандартів: «Я переконана у тому, що ми зможемо надійно та красиво провести приватизацію». При цьому Прем’єр-міністр додала, що після президентських виборів вона покаже «високий клас» залучення інвесторів на прозорих, зрозумілих, конкурентних умовах і завершить процес приватизації в Україні.

Нагадаємо, що українські суди вже тричі виносили ухвали про заборону проводити конкурс з приватизації Одеського припортового заводу. Зокрема через те, що серед потенційних покупців підприємства фігурує російська компанія «Азот-Сервіс». (ТОВ «Азот-Сервіс» є структурним підрозділом російського «СИБУР-холдингу». У свою чергу, основними власниками «СИБУР-холдингу» є ВАТ «Газпром» (частка державної власності перевищує 50%), ВАТ «Газпромбанк» (частка державної власності становить 25%+1 акція, плюс частка «Газпрому» становить понад 40%) і пенсійний фонд «Газфонд» (домінуючі власники - «Газпром» і «Газпромбанк»). Українське приватизаційне законодавство забороняє брати участь у приватизації «юридичним особам, в майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків»).

Наразі з 13 потенційних учасників конкурсу з продажу ОПЗ " у грі" залишилися три - «Азот-Сервіс», «Нортіма» і «Флора Сервіс», які Тимошенко сьогодні назвала трьома учасниками “з особливо надійною психікою".