Тимошенко обіцяє показати «високий клас», але після виборів Президента
Прем’єр про 10 "тіньовиків" на одному конкурсі
Проведення чесної та прозорої приватизації Одеського припортового заводу буде позитивним сигналом для всього світу. Про це Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко повідомила під час сесії Шостої Ялтинської щорічної зустрічі «Бачення майбутнього України: дискусія з Прем’єр-міністром України».
«Я була переконана, в тому, що цей сигнал покаже, що в Україні дійсно все перфектно у цьому напрямку», - цитує прем’єра управління у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ. Однак, заявила голова уряду, Президент видав указ про заборону приватизації підприємства. «Тіньові компанії, які звикли отримувати все безкоштовно, на основі указу президента пішли у суди, і сьогодні замість того, щоб займатися підтримкою бюджету у парламенті, я займаюся безкінечними зустрічами з інвесторами і виступаю, як психотерапевт державного масштабу», - наголосила Тимошенко.
Юлія Тимошенко висловила переконання, що приватизація Одеського припортового заводу відбудеться у встановлені терміни та у відповідності до світових стандартів: «Я переконана у тому, що ми зможемо надійно та красиво провести приватизацію». При цьому Прем’єр-міністр додала, що після президентських виборів вона покаже «високий клас» залучення інвесторів на прозорих, зрозумілих, конкурентних умовах і завершить процес приватизації в Україні.
Нагадаємо, що українські суди вже тричі виносили ухвали про заборону проводити конкурс з приватизації Одеського припортового заводу. Зокрема через те, що серед потенційних покупців підприємства фігурує російська компанія «Азот-Сервіс». (ТОВ «Азот-Сервіс» є структурним підрозділом російського «СИБУР-холдингу». У свою чергу, основними власниками «СИБУР-холдингу» є ВАТ «Газпром» (частка державної власності перевищує 50%), ВАТ «Газпромбанк» (частка державної власності становить 25%+1 акція, плюс частка «Газпрому» становить понад 40%) і пенсійний фонд «Газфонд» (домінуючі власники - «Газпром» і «Газпромбанк»). Українське приватизаційне законодавство забороняє брати участь у приватизації «юридичним особам, в майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків»).
Наразі з 13 потенційних учасників конкурсу з продажу ОПЗ " у грі" залишилися три - «Азот-Сервіс», «Нортіма» і «Флора Сервіс», які Тимошенко сьогодні назвала трьома учасниками “з особливо надійною психікою".